Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım.



Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2022