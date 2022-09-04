Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ömer Tuğrul İnançer için başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer, için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun." ifadelerini kullandı.
Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi’nin vefatından derin bir teessür duymaktayım.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2022
Sayın İnançer’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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