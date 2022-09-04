Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sivas Kongresi' mesajı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum. pic.twitter.com/RBbdYSMcVZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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