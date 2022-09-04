Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 12 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatının İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada bu sabah itibarıyla 12 geminin daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldığı bilgisi yer aldı.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2022
Bugün sabah itibarıyla 12 gemi daha tahıl yüklü olarak Ukrayna limanlarından ayrıldı.#MSB
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