Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü
[Fotograf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gittiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri katıldı.
Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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