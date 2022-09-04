Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla" sözlerine yer verdi.

Şentop ayrıca, üzerinde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" diyen Sivas Kongresi kararı yazılı "Temsil Heyeti" delegelerinin hatıra fotoğrafını paylaştı.