TBMM Başkanı Şentop'tan, Sivas Kongresi mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yılı mesajında, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum" sözlerine yer verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. 103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla" sözlerine yer verdi.
Şentop ayrıca, üzerinde "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" diyen Sivas Kongresi kararı yazılı "Temsil Heyeti" delegelerinin hatıra fotoğrafını paylaştı.
#SivasKongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 4, 2022
103 yıl önce Sivas’ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir.
Aynı azim, aynı ruhla ???????? pic.twitter.com/dHBCAzHHJC