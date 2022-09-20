BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.

Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

Erdoğan, beraberindeki Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Zelenskiy telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.

Erdoğan BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için diyalog çağrısını yineledi.

Erdoğan, "Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor" sözleriyle dünyaya seslendi.

Erdoğan, Asım bebek ve ağabeyinin fotoğrafını gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'ye seslenişinde 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşındaki ağabeyinin fotoğrafını göstererek, "Asım bebek ve Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının bu acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" dedi.