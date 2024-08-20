Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti’mize başsağlığı diliyorum."