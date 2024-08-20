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Gündem
TRT Haber 20.08.2024 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 79 yaşında hayatını kaybeden akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazif Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti’mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti’mize başsağlığı diliyorum."

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