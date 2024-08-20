Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.08.2024 11:36

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Akademisyen, yazar ve mütefekkir Prof. Dr. Nazif Gürdoğan 79 yaşında Hakk'a yürüdü.

Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti

Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek.

Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.

Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.

ETİKETLER
Eskişehir İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Güler Malezya Savunma Bakanı Nordin ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:46
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
12:39
Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
12:34
Katil İsrail ordusu, okuldaki sivilleri hedef aldı
12:32
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti
12:36
Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
12:45
Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ