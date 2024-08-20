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Gündem
TRT Haber 20.08.2024 16:46

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Muhammed Emin ÖNK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

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