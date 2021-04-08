Haber Giriş: 8 Nisan 2021 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov ile telefonda görüştü. Erdoğan, iki sporcuyu başarıları dolayısıyla tebrik etti.
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Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Halter
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