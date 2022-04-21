Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanması dolayısıyla ilgili kişi ve kurumları tebrik etti.
Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum."
11 Nisan’dan beri devam eden Mavi Vatan-2022 tatbikatını başarıyla neticelendiren Deniz, Kara, Hava, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın kahraman mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/3OzJCcXENG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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