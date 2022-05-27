Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Malatyalı Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti:

"Öncelikle başımız sağolsun. Rabbim taksiratını hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Şehitlerimizin makamı belli. Onlar rabbimizin sevgililer sevgilisi habibine komşu. Sizler de böyle bir evladın babasısınız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonundan dolayı teşekkür eden şehidin babası da "Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun" dedi.