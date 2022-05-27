Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatyalı şehidin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Malatyalı Celal Tekedereli'nin ailesiyle telefonda görüştü. Şehidin babasıyla konuşan Erdoğan, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Malatyalı Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti:
"Öncelikle başımız sağolsun. Rabbim taksiratını hasenatını tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Şehitlerimizin makamı belli. Onlar rabbimizin sevgililer sevgilisi habibine komşu. Sizler de böyle bir evladın babasısınız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonundan dolayı teşekkür eden şehidin babası da "Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun" dedi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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