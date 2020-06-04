Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:

"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir."

"COVID-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

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