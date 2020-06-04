Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi"ne videolu mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajından öne çıkanlar:
"Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir."
"COVID-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 16:55
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