Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında, "Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz"