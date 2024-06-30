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Gündem
TRT Haber 30.06.2024 16:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz"

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