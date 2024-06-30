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Gündem
AA 30.06.2024 15:22

Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Koruyucu Aile Günü' mesajında "Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile Günü' mesajı

Emine Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları söyledi:

"Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum."

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Emine Erdoğan Koruyucu Aile
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