AK Parti heyeti CHP ve İyi Parti ile 'infaz düzenlemesini' görüşecek

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiğini belirtti.

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