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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonda görüşerek, kız kardeşinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ilettiğini belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kızkardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
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