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AK Parti heyeti CHP ve İyi Parti ile 'infaz düzenlemesini' görüşecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İnfaz düzenlemesinde son viraja girildi. AK Parti'nin siyasi partilerden destek arayışları sürecek. MHP ile görüşen AK Parti kurmayları yarın da CHP ve İyi Parti ile görüşecek.
Şimdi sırada partiler arası görüşmeler var.
AK Parti ilk olarak cuma günü MHP'nin kapısını çalmıştı. İki parti temsilcileri infaz düzenlemesine ilişkin görüş ve önerilerini masaya yatırdı.
AK Parti yarın saat 10.00'da CHP temsilcileri ile bir araya gelecek, saat 13.00'te de İyi Parti'nin kapısını çalacak.
Etiketler: son dakika AK PartiSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:59
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