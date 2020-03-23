Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapıldı.

"Cezaevlerinde pozitif vakaya rastlanmamıştır"

Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı.

Kovid-19'a yönelik yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, "Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cezaevlerinde pozitif bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Cezaevlerine gerekli tüm malzemeler temin edilmiştir. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları daha sonra kullanılabilecek.https://t.co/jN4uyWEi0d pic.twitter.com/31tqOg99oZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2020

"Nöbet sistemine geçildi"

Bakan Gül, "Adliyelerde, bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildi" diye konuştu.

Ertelenen duruşmalar

Gül, "Ertelenen duruşmalar ve sürelerle ilgili mağduriyet yaşanmaması için kısa zamanda adım atılacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Noterlikler dönüşümlü hizmet verecek"

Gül, noterliklerin dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı.

"İzolasyon tedbirini ihlal suçtur"

Koronavirüs salgınına karşı izolasyonun önemine işaret eden Gül, "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur" dedi.