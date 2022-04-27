Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da STK temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İhracatta rekorlar kırarak tarihi bir başarıya imza attık"

Büyük bir siyasi ve ekonomik bunalımın ardından gelen 3 Kasım 2002 seçimleri ile adeta bir Anadolu ihtilali başlattık. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemin kapılarını açan 3 Kasım seçimleri ile birlikte Türkiye, milletimizin tamamı için daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla adalet, daha fazla ekonomik kalkınma manasına gelen kutlu bir yola girmiştir. Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ya dönemi bilmeyenlerdir ya o dönemde yaşananların müsebbipleridir ya da o karanlık dönemden nemalanan vesayet artıklarıdır. Bugün 2002 öncesinin Türkiye'si ile 2022'nin Türkiye'sini karşılaştıran ahlak, vicdan ve izan sahibi herkes ülkemizin nereden nereye geldiğini görecektir. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca ekonomide her yıl ülkemizi ortalama yüzde 5 büyüterek, ihracatta rekorlar kırarak, tarihi bir başarıya imza attık.

"Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu"

Osman Kavala ile ilgili verilen karar bazı çevreleri rahatsız etti. Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu, Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü. Bu ülkede hukuk var, yargı var. Bu yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir. Artık atılan adıma tabi olmak gerekir. Gezi olaylarıyla ilgili kararla yargımız, vicdanları rahatlatmakla kalmamış, aynı zamanda benzer niyetleri taşıyanlara da hukuk ve adalet dersi vermiştir.

[Osman Kavala kararı]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu ve bu adam Gezi olaylarının perde arkası koordinatörüydü.https://t.co/M4LJNZ6koR pic.twitter.com/Re0S9YPDL5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 27, 2022

"Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık"

Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. Bizler 5 milyon civarında fidan, ağaç dikerek bunu yaptık.

"Terörle mücadelede taviz yok"

Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatta 5 şehidimiz oldu ama 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Nerede terörist bulursak, ister Gabar'da, ister Cudi'de, ister Tendürek'te, ister Bestler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. Terörle mücadelede taviz yok.