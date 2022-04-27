Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
AnadoluJet'in Ankara-Beyrut uçuşları başlıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
AnadoluJet'in Ankara-Beyrut seferleri 2 Haziran'da başlayacak.
Anadolujet'in sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara-Beyrut arasında haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar; salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.
AnadoluJet, uçuşa özel gidiş-dönüş biletlerini 176 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.
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