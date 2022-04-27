Anadolujet'in sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara-Beyrut arasında haftada üç gün karşılıklı gerçekleştirilecek uçuşlar; salı, perşembe ve cuma günleri yapılacak.

AnadoluJet, uçuşa özel gidiş-dönüş biletlerini 176 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.