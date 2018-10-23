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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaşıkçı'nın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kaşıkçının ailesine taziye

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı ailesini bugün telefonla aradı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve cinayetin aydınlatılması için gereken her şeyin yapılacağını vurguladı.

Gazetecinin oğlu Abdullah Kaşıkçı ve aile bireyleri ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine de sabır ve metanet dilediği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

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