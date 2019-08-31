Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TSK, istikbalimiz ve istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya devam edecektir"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istikbalimiz ve istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya devam edecektir. FETÖ ihanet çetesinden kurtardığıumız TSK, milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek her zamankinden daha güçlü hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ihanet çetesinden kurtardığımız TSK, milletimizle çok daha sıkı bütünleşerek her zamankinden daha güçlü hale geldi.https://t.co/EICdJWXNNT pic.twitter.com/nQbECU1P5p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

"Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok"

Dünyanın her alanda yeniden yapılandığı bir dönemde bizim de savunma stratejilerimizi ve taktiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz kaçınılmaz hale gelmiştir. NATO Türkiye'nin güvenliği ve pek çok konuda çuvallamış olsa da bizim ve müttefiklerimizin en önemli savunma iş birliği zemini olmayı sürdürüyor. Müttefiklik ilişkisine sahip olduğumuz kimi devletler ülkemize karşı asla bu kavramın lafzına ve ruhuna yakışmayacak tutumlar içinde bulunsa da müttefiklerimizle dayanışmayı değerli görüyoruz. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Tam tersine bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne NATO üyeliğinden ne müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir düşüncemiz yoktur.https://t.co/EICdJWXNNT pic.twitter.com/ZnFUN07gDo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

"Terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale geldi"

Terör örgütlerini bozguna uğrattık. Bizim bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünü, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Fırat'ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir.

"DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın"

Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil. Birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır.

"Çok sabrımız yok"

Güvenli bölge projesini ABD ile birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Doğrudan kendi askerlerimizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. Çok sabrımız yok. Birkaç hafta içinde askerlerimiz kontrol etmezse kendi harekat planımızı devreye sokacağız.

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan kendi askerlerimizin güvenli bölgeyi kontrol etmesi dışında bir çözüme rıza gösteremeyiz. https://t.co/EICdJWXNNT pic.twitter.com/VKt23kggsL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

Fırat'ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün.

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok sabrımız yok. Birkaç hafta içinde askerlerimiz fiilen bu bölgeyi kontrol etmeye başlamazlarsa kendi harekat planlarımızı devreye almaktan başka çaremiz kalmayacaktır.https://t.co/EICdJWXNNT pic.twitter.com/ggvACfFXUB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

BM Genel Kurulunda yapacağımız temaslar son fırsattır. Güvenli bölgeye dair tatmin edici adımlar atılmazsa kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi dışında bir çare görünmüyor.

"Elimiz kolumuz bağlı başımıza gelecekleri bekleyecek halimiz yok"

F-35 projesinin ortağı ve üreticilerinden olduğumuz halde parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı başımıza gelecekleri bekleyecek halimiz yok. Gereği neyse onu yapacağız.

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 projesinin ortağı ve üreticilerinden olduğumuz halde parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Gereği neyse onu yapacağız.https://t.co/EICdJWXNNT pic.twitter.com/OPMczUoRfD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 31, 2019

"Tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz"

Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilir ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan çekinmeyiz.

Kaynak: TRT Haber