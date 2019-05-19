Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Galatasaray'ı kutladı.
2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019
Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/HgZVeRO0YX
Erdoğan paylaşımında, "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum. Tebrikler @GalatasaraySK" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA