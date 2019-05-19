Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençler ve sporcularla yaptığı iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Bandırma Vapuru'ndaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Kurtuluş mücadelesi sırasında şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum.

Değerli genç kardeşlerim tarih, milletler için zaferlerinden ders çıkardıkları bir ibret vesikasıdır. Aynı zamanda geleceğin pusulasıdır. Biz, 2 bin 200 seneyi aşan mazimize baktığımızda sadece ibret almayız. Daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız.

Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerde tarihi bir mirasın büyüttüğü bir milletiz. Biz, son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parcaladık. Öz yurdunda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık.

"Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır"

Artık gençlerden olimpiyat madalyaları bekliyoruz. Buradaki her bir kardeşimin kutlu bir emanet gibi 19 Mayıs ruhunu gelecek kuşaklara teslim edeceğine inanıyorum.

Siz sahip çıktığınız sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir. Bu kazanımlar size emanettir

Şayet bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen bir Türkiye varsa bu hepimizin ortak başarısıdır. Bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa, bu ekonomi ile beraber diplomaside de imza attığımız zaferlerin meyvesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da muhasır medeniyetler seviyesinin üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır.https://t.co/VWogM0EAoW pic.twitter.com/WGNBqB9rJC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mayıs 2019

Her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır.

Kaynak: TRT Haber