19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri Samsun'da düzenlendi.

Törenlere Erdoğan'ın daveti üzerine muhalefet partilerinin genel başkanları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, Türkiye'yi daha ileri taşıyalım."

Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım. pic.twitter.com/xkzpFJEj6O — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019

"1919 Bitmeyen Yolculuk"u izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'daki tören sonrası Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Spor Salonu'na geçti.

Erdoğan, "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programını izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncular ve programda emeği geçenleri, selamlama sırasında beraberindekilerle ayakta alkışladı.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.

Kaynak: AA