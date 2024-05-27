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Gündem
AA 27.05.2024 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i başkanlığa tekrar seçilmesi ve Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüştü.

Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.

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