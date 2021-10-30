Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, Roma'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk gün görüşmelerinde, AB Komisyonu Başkanı Leyen, İtalya Başbakanı Draghi, Hollanda Başbakanı Rutte ve Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Leyen: İyi bir görüş alışverişi yaptık

Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi bir görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullanan von der Leyen, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından ekonomik kurtarma çabalarına ve Afganistan'daki duruma kadar birçok konuda durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, 35 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da hazır bulundu.

İtalya Başbakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Draghi arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki liderin G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri belirtilerek, "İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nın gündemindeki küresel zorluklar ile ikili ortaklıklar ve bunu daha güçlendirme fırsatlarına odaklanıldı. AB-Türkiye ilişkileri, Afgan krizi, Akdeniz’de istikrar ve özellikle Libya içi siyasi süreçteki gelişmeler yapıcı görüş alışverişinin merkezinde yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda Başbakanı Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme, 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da hazır bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile bir araya geldi

Erdoğan, bugünkü son görüşmesini ise Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile yaptı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderlerine verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.