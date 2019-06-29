Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 2019 Osaka Zirvesi ile ilgili Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin, küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye’nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk" dedi.

Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye’nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk. pic.twitter.com/Dm9H4Pv1Cb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 Haziran 2019

Erdoğan, "ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Kaynak: TRT Haber