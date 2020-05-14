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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye eczacılık camiasının özveri ve fedakarlıklarıyla güç kattıklarını belirtti.
Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılar Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paymaşımda şunları kaydetti;
"Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum."
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