Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadeleye eczacılık camiasının özveri ve fedakarlıklarıyla güç kattıklarını belirtti.

Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/dMVfMJhINa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılar Günü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paymaşımda şunları kaydetti;

"Koronavirüs’le mücadelemize özverileri ve fedakârlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum."