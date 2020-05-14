Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 821 test yapıldı. Bu kapsamda bin 635 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 2 bin 315 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 2508 bin 824, toplam vaka sayısı 144 bin 749, toplam vefat sayısı 4 bin 7, toplam yoğun bakım hasta sayısı 963, toplam entübe hasta sayısı 508, toplam iyileşen hasta sayısı 104 bin 30 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.