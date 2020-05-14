Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Çiftçiler Günü' mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs #DünyaÇiftçilerGünü’nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2020
El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/VPks7txZgM
"Her zaman yanında olduğumuz, her koşulda desteklediğimiz, üretimimizin, kendi kendimize yeter olabilmenin teminatı olan, toprak dostu tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.
El ele vererek ülkemizi tarımda en ileriye taşımayı sürdüreceğiz."
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