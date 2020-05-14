Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Alçak saldırı karşılıksız kalmayacak
[Fotoğraf: AA]
MSB'den, Van'da Vefa Destek Grubu görevlilerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulunuldu.
Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından, saldırının karşılıksız bırakılmayacağı ve hesabının sorulacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;
"Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına kalleşçe saldırarak 2 vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz.Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak!"
Son Haberler
- 21:22
- 20:38
- 20:38
- 20:37
- 20:36
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli: İnanıyorum ki terörün kökü kazınacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz