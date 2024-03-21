Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…"