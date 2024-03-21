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Gündem
TRT Haber 21.03.2024 21:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyamızı güzelleştiren özel gereksinimli yavrularımızı gözlerinden öpüyor; değerli ailelerine, fedakâr anne ve babalarına selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız…"

 

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