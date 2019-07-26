Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Deneme sürüşünü yaptığımız 7 saat aralıksız çalışabilen ilk yerli elektrikli traktörümüz seri üretime hazır. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktör bu özelliğiyle çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 7 saat aralıksız çalışabilen elektrikli traktörümüz seri üretime hazır. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktör bu özelliğiyle çiftçilerimizin maliyetlerini düşürecek.https://t.co/6oalc3ZaKW pic.twitter.com/JrlnBtGkPn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2019

Yağlı tohum ve hububatta beklenen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce vereceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağlı tohum ve hububatta beklenen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz.https://t.co/6oalc3ZaKW pic.twitter.com/wbKh7VherQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2019

Devlet olarak Düzceli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız.

Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.https://t.co/6oalc3ZaKW pic.twitter.com/M4YiXJqrUd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2019

Tarım sektörümüzü dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile yarışır hale getirdik.

2002 yılında yaklaşık 37 milyar lira olan tarımsal hasılamız 213,4 milyara ulaştı.

2018 yılında tarımda dış ticaret fazlası 5 milyar dolar gibi çok önemli bir rakama ulaştı.

Son dönemde ülkemizle beraber tüm dünyada organik tarıma ilgi arttı. Göreve geldiğimiz günden bu yana organik tarım ve tohuma önem verdik.

2002 yılında 145 bin ton olan tohum üretimi 2018 yılında 1 milyon tonu aştı.

Kalkınma planımızda tarım sektörü için çok önemli hedef ve destekler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası faizde 425 baz puan indirdi. Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim bu faiz belası altında ezilmeyecek.https://t.co/6oalc3ZaKW pic.twitter.com/fFE6hVQ52p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 26, 2019

Merkez Bankası faizde 425 baz puan indirdi. Daha da düşecek, yıl sonuna kadar daha da düşecek. Benim çiftçim, yatırımcım, girişimcim inşallah bu faiz belası altında ezilmeyecek.

Kaynak: TRT Haber