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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükanıt ailesine taziye21 Kasım 2019 Perşembe 13:00 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın ailesine taziyelerini iletti.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükanıt'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: TRT Haber
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