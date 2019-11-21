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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi21 Kasım 2019 Perşembe 11:26 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 11:32
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 2, Haftanin'de 3 olmak üzere eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatları başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."
Kaynak: TRT Haber