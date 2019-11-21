Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe Harekatları başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek."

Kaynak: TRT Haber