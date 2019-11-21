Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Harekatlar neticesinde yaklaşık 400 bin Suriyeli ülkesine döndü"

Akar, bölgenin genelnin terörden temizlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız. Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda bölge temizlenmiş durumda. Teröristlerin tacizleri sürüyor, ABD ve Rusya ile görüşmemizde gündeme getiriyoruz. Harekatlar neticesinde yaklaşık 400 bin Suriyeli ülkesine döndü. 4 bin 300 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alındı, bugüne kadar bin 200 civarında terörist etkisiz hale getirildi. M4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildi."

"Pençe Harekatlarında 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarla ilgili, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.

Akar, "TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak" bilgisini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber