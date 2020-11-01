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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili, "AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK PartiSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 13:49
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