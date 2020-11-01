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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremi nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.
Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından ülkelerin bayraklarıyla paylaştığı mesajında şunlara yer verdi:
"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."
November 1, 2020
Etiketler: Deprem Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 13:34
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