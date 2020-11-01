Ermenistan'ın sivilleri hedef alırken, Azerbaycan ordusu da saldırılara cephede karşılık veriyor. Türkiye, Azerbaycan'a desteğini her fırsatta yineliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Karabağ ile ilgili görüş alışverişi yapılacağını açıkladı, "Can Azerbaycan'a güçlü desteğimizi yenilemek üzere, bir kez daha Bakü'de kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ardından mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirildi.