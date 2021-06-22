Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 23:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burak Elmas'a tebrik
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ile telefonda görüştü. Erdoğan, Elmas'a başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Klübü Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Burak Elmas ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Erdoğan, Burak Elmas’ı tebrik etti ve kendisine başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Etiketler: Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
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