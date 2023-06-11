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Gündem
TRT Haber 11.06.2023 21:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekilleri ile basketbol maçı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol maçı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları basketbol maçına dair paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da eşlik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız" sözlerini kullandı.


ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun Gençlik ve Spor Bakanlığı İbrahim Kalın İletişim Başkanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu MİT Mustafa Varank Osman Aşkın Bak Recep Tayyip Erdoğan
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