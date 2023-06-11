Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın kuruluşunun 155'inci yıl dönümünü tebrik etti:
"Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum."
Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2023
Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/P13mf5sE2D