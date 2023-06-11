Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Kızılay'ın kuruluşunun 155'inci yıl dönümünü tebrik etti:

"Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılay'ın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yâd ediyorum."