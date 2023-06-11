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TRT Haber 11.06.2023 16:55

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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