Sarallar suç örgütünün lideri gözaltında

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.
Saral, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Sarallar suç örgütü lideri İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/MnLAO6SiJE pic.twitter.com/Ardw4gxdbs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 11, 2023