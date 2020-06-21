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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Rececep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı.
Erdoğan, mesajında, "Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan recep tayyipSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:51
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