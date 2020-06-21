MSB, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyada bir video paylaştı.

"Mavi Vatanın koruyucuları Babalar Gününde de görevde" ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Cesaretin, şefkatin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun..." denildi.