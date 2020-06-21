Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB'den 'Babalar Günü' mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hazırladığı videoyla Babalar Günü'nü kutladı.
MSB, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medyada bir video paylaştı.
"Mavi Vatanın koruyucuları Babalar Gününde de görevde" ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Cesaretin, şefkatin, fedakârlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun..." denildi.
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