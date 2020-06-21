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MSB'den "Zordur komando olmak" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan, "Zordur komando olmak… Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük…" ifadeleriyle bir video paylaştı.
Paylaşımda, komandoların, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiği belirtildi.
Etiketler: msb komando olmak komando Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:31
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