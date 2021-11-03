Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19. yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" sözlerini kullandı.
3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2021
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 21:07
- 21:00
- 20:59
- 20:53
- 20:47
Sıradaki Haber
Erdoğan'dan manipülatif paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz