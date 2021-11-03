"Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi işte bu sözlerle başladı. Girilen tüm seçimlerden zaferle çıkıldı. AK Parti, iktidarının 19'uncu yılını geride bıraktı.

Bugüne kadar girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan AK Parti, 19 yılda E-muhtıradan kapatma davasına, 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok saldırıya karşı mücadele verdi. İşte AK Parti iktidarının hafızalara kazınan o tarihi yolculuğu.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, "Aydınlığa açık karanlığa kapalı" sloganıyla yola çıktı. İlk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde tek başına iktidar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk balkon konuşmasında şunları kaydetti;

"Aylardır süren maratonun aylardır süren beklentimizin dün akşam arzuladığınız şekilde gerçekleştiğini gördük."

Recep Tayyip Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. O günden bugüne tam 19 yıl geride kaldı. Geçen 19 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı. Türk siyasi tarihinde AK Parti Genel Merkezi'ndeki balkon Erdoğan ve AK Parti için zaferin simgesi oldu.

AK Parti girdiği tüm seçimlerden galip çıktı

19 yılda; 6 genel, 4 yerel seçim ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ile 3 halk oylaması yapıldı. AK Parti, 3 defa oylarını attırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu.

2007'de yapılan referandum sonrası Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Recep Tayyip Erdoğan 1014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Türk siyasi hayatında bir dönem kapandı, yeni bir dönem açıldı. Siyasi hayatı boyunca zirvede yer alan Erdoğan, devletin zirvesinde de 7. yılını geride bıraktı.

Kapatma davasına ve darbe girişimlerine karşı mücadele verildi

AK Parti iktidarı boyunca demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı kumpas ile karşılaştı.

FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

Sahada ve masada güçlü Türkiye

Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı.

Kafkaslardan Afrika'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi. Sadece Türkiye'nin değil haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu.

Yatırımlar hız kesmeden devam etti

AK Parti iktidarında yatırımlar da hız kesmeden devam etti. Duble yollar, şehir hastaneleri, modern havaalanları inşa edildi. Yerli otomobil hayali için düğmeye basıldı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu.

Savunma sanayiinde yerlilik arttı

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70'in üstüne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar ekonomiye katkısının yanı sıra terörle mücadelede önemli rol oynadı.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Drone/Kamera: Tayfun Uslu, Hüseyin Ertan

Kurgu: Kazım Çoban